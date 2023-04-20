Видео ⟩ В Огре из общежития выставили всех учеников, чтобы "покрасоваться" перед гостями

На следующей неделе в Огрском техникуме пройдут спортивные игры среди учреждений профессионального образования стран Балтии. Планируется, что в играх примут участие 260 человек, которые также должны быть обеспечены ночлегом. Руководство Огрского техникума решило поселить участников прямо у школы, в находящейся там служебной гостинице, где уже сейчас живут воспитанники техникума, которые в принудительном порядке должны покинуть помещения.

"Все студенты, которые сейчас здесь живут, практически выброшены на улицу, потому что школа хочет покрасоваться новым общежитием. Я сейчас занята квалификационной работой, и мне нужны материалы из школы. Если меня выгонят из общежития, я не смогу продолжить свою работу. Об этом было объявлено в последний момент, ни у кого нет времени, чтобы съехать. Здесь живут со всех уголков Латвии. Не хочется оставлять свои вещи у незнакомых людей, потому что школа сказала, что не будет отвечать за потерянные или украденные вещи", - рассказала программе студентка техникума.