Видео ⟩ В Огре из общежития выставили всех учеников, чтобы "покрасоваться" перед гостями

В Огре из общежития техникума из-за гостей выставили всех учеников, сообщает передача Bez Tabu.
На следующей неделе в Огрском техникуме пройдут спортивные игры среди учреждений профессионального образования стран Балтии. Планируется, что в играх примут участие 260 человек, которые также должны быть обеспечены ночлегом. Руководство Огрского техникума решило поселить участников прямо у школы, в находящейся там служебной гостинице, где уже сейчас живут воспитанники техникума, которые в принудительном порядке должны покинуть помещения.
"Все студенты, которые сейчас здесь живут, практически выброшены на улицу, потому что школа хочет покрасоваться новым общежитием. Я сейчас занята квалификационной работой, и мне нужны материалы из школы. Если меня выгонят из общежития, я не смогу продолжить свою работу. Об этом было объявлено в последний момент, ни у кого нет времени, чтобы съехать. Здесь живут со всех уголков Латвии. Не хочется оставлять свои вещи у незнакомых людей, потому что школа сказала, что не будет отвечать за потерянные или украденные вещи", - рассказала программе студентка техникума.
Руководство техникума предложило своим учащимся переехать в общежитие, которое находится в куда более худшем состоянии.
"С каждым мы будем говорить индивидуально. Это служебная гостиница, это не их личная квартира", - говорит заместитель директора Огрского техникума Линда Пуките.
Министерство образования и науки в этой ситуации также не видит проблемы.
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