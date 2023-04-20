Гадюки проснулись: что делать, если вас укусила змея?

Гадюка (лат. Vipera berus) - единственная ядовитая змея как в Эстонии, так и в Латвии. Это относительно боязливое пресмыкающееся, которое обычно старается уползти при приближении людей, пишет Rus.Postimees.
Новорожденные змеи также способны кусать и выделять яд. Гадюки также могут кусаться и в воде - в этом случае они кусают в основном в голову, шею или руки. Укусы гадюки случаются чаще всего с апреля по сентябрь.
След от укуса редко бывает однотипным. Зазор между зубами взрослой особи составляет 3-4 миллиметра. Также могут остаться и три следа (когда зубы меняются).
Укусы всех змей следует считать опасными. Часто бывает трудно определить вид змеи на месте происшествия, поэтому можно спутать токсичные и нетоксичные виды. Часто укусы ядовитых змей не вызывают заболевания, потому что укус не всегда может быть действенным - змея может оставить на коже только ссадины от своих ядовитых зубов. В большинстве случаев в случае укуса гадюки не требуется введение противоядия.
Предотвращение укусов гадюк
В большинстве случаев вы можете избежать укусов змей, следуя этим простым правилам:
- не трогайте змей;
- в местах, где проживают змеи, следует носить соответствующую одежду и обувь;
- никогда не кладите руку на стволы деревьев, которые имеют дупла, и в густую траву, пока не убедитесь, что это безопасно;
- прежде чем переступить через стволы деревьев, лежащих на земле, нужно внимательно осмотреться;
- старайтесь следить, чтобы вокруг дома не заводились мыши и крысы, поскольку они привлекают змей;
- старайтесь постоянно стричь газон рядом с домом.
Первая помощь на месте происшествия
Наиболее частыми симптомами после укуса гадюки являются отек, изменение цвета кожи, расстройство пищеварения и снижение кровяного давления. Рекомендации:
- успокойте пострадавшего и попросите его лежать без движения на месте, сохраняйте спокойствие и сами;
- обездвижьте место укуса;
- не пытайтесь вырезать место укуса ножом на основе увиденного в приключенческих фильмах. Отсасывание яда не препятствует его распространению. Наложение жгута также не препятствует распространению яда;
- не позволяйте пострадавшему есть, потому что у него могут внезапно возникнуть проблемы с дыханием.
- доставьте пострадавшего в ближайшую больницу. Не позволяйте жертве двигаться;
- всегда звоните по номерам 03, 112, 113;
- согласно исследованиям, введение глюкокортикостероидов на месте происшествия (через рот) и в стационаре (внутривенно) не снижает тяжести симптомов отравления. Не все пострадавшие нуждаются в противоядии для лечения. Более того, само противоядие может привести к опасному для жизни аллергическому состоянию.
Если змея укусила кормящую грудью женщину, рекомендуется сделать перерыв в кормлении на 24 часа, поскольку брадикинины и тому подобные токсичные вещества выделяются с грудным молоком. Если у кормящей женщины нет системных симптомов через сутки, кормление грудью может быть продолжено.
Какие симптомы нужно отслеживать в течение 2-4 дней после укуса гадюки
В это время поврежденные капиллярные мембраны начинают заживать и проницаемость сосудов снова уменьшается. Жидкость от отека (вес жертвы может увеличиваться вплоть до 50 процентов во время отека) начинает быстро снова всасываться в кровоток через лимфатические сосуды, и возникает риск отека легких. На этом этапе следует тщательно контролировать баланс жидкости в организме.
В качестве позднего симптома жертва может испытывать мышечную скованность и расстройства в работе органов чувств (могут длиться неделями). Отек и потемнение кожи могут быть заметны еще несколько месяцев.
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