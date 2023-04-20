Гадюки проснулись: что делать, если вас укусила змея?

Первая помощь на месте происшествия

Наиболее частыми симптомами после укуса гадюки являются отек, изменение цвета кожи, расстройство пищеварения и снижение кровяного давления. Рекомендации:

успокойте пострадавшего и попросите его лежать без движения на месте, сохраняйте спокойствие и сами;

обездвижьте место укуса;

не пытайтесь вырезать место укуса ножом на основе увиденного в приключенческих фильмах. Отсасывание яда не препятствует его распространению. Наложение жгута также не препятствует распространению яда;

не позволяйте пострадавшему есть, потому что у него могут внезапно возникнуть проблемы с дыханием.

доставьте пострадавшего в ближайшую больницу. Не позволяйте жертве двигаться;

всегда звоните по номерам 03, 112, 113;

согласно исследованиям, введение глюкокортикостероидов на месте происшествия (через рот) и в стационаре (внутривенно) не снижает тяжести симптомов отравления. Не все пострадавшие нуждаются в противоядии для лечения. Более того, само противоядие может привести к опасному для жизни аллергическому состоянию.

Если змея укусила кормящую грудью женщину, рекомендуется сделать перерыв в кормлении на 24 часа, поскольку брадикинины и тому подобные токсичные вещества выделяются с грудным молоком. Если у кормящей женщины нет системных симптомов через сутки, кормление грудью может быть продолжено.

Какие симптомы нужно отслеживать в течение 2-4 дней после укуса гадюки

В это время поврежденные капиллярные мембраны начинают заживать и проницаемость сосудов снова уменьшается. Жидкость от отека (вес жертвы может увеличиваться вплоть до 50 процентов во время отека) начинает быстро снова всасываться в кровоток через лимфатические сосуды, и возникает риск отека легких. На этом этапе следует тщательно контролировать баланс жидкости в организме.

В качестве позднего симптома жертва может испытывать мышечную скованность и расстройства в работе органов чувств (могут длиться неделями). Отек и потемнение кожи могут быть заметны еще несколько месяцев.