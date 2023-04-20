"Демократия - более хрупкая, чем фарфор". Около 80 человек требовали отставки мэра Огре

С речами выступили директор общества Delna Инесе Тауриня и директор исследовательского центра Providus Ивета Кажока.

К протестующим вышел и министр окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединённый список").

Министр сказал, что демократия - не один день в четыре года, но это каждый день. Спринджукс признал, что на нем лежит большая юридическая ответственность и давление общества.

Спринджукс вчера подписал рабочее задание, в котором приказал самоуправление Огрского края до 30 апреля предоставить пояснения об отстранении директора и работника Огрского края.

Когда будет получен ответ самоуправления, министр обсудит ситуацию и ознакомит с ней премьер-министра и правительство.

После 9 часов утра, участники мероприятия стали потихоньку расходиться.

Как сообщалось, на пикет "Демократия - более хрупкая, чем фарфор" были приглашены "все, кому небезразлична латвийская демократия".

Фото: протест у здания VARAM

Организаторы пикета считают, что мэр Огре Хелманис необоснованно вмешался в работу Огрского историко-художественного музея, вынудив музей организовать выставку фарфора, принадлежащего подсанкционному олигарху Петру Авену, таким образом пытаясь нормализовать этого человека, в контексте украинской войны.

По словам организаторов акции, в отношении музейных сотрудников применяются методы моббинга и боссинга, которые проявляются и в публичной коммуникации. Работники музея сообщили о них в Государственную инспекцию труда и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, ситуация в Огре является неприемлемой и для премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который поручил Спринджуксу рассмотреть дело по существу.