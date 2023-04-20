NEPLP запретил еще несколько сайтов российской пропаганды

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл на территории Латвии доступ к нескольким сайтам, которые распространяют ложный и вводящий в заблуждение контент о военных действиях России в Украине и оправдывают военные преступления, совершенные Россией, говорится в решении совета, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.