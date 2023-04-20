Чт, 20.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
LAT
Искать

NEPLP запретил еще несколько сайтов российской пропаганды

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Телевизор. Иллюстративное фото.
Телевизор. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл на территории Латвии доступ к нескольким сайтам, которые распространяют ложный и вводящий в заблуждение контент о военных действиях России в Украине и оправдывают военные преступления, совершенные Россией, говорится в решении совета, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Закрыт доступ к сайтам freebalt.com, antifashist.com и antifashist.org, а также к их дублирующим зеркальным страницам.

Совет отмечает, что на указанных сайтах распространяется контент, угрожающий безопасности латвийского государства.

NEPLP поручил интернет-провайдерам, зарегистрированным в Комиссии по регулированию общественных услуг, немедленно перекрыть доступ к этим сайтам, направляя их пользователей к информационному уведомлению на странице nelegalssaturs.lv.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх