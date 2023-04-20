Кекава проиграла в суде Сатверсме - азартные игры будут разрешены

Следовательно, Кекавская краевая дума проиграла дело, в котором пыталась оспорить изданный министром акт о приостановке действия обязательных правил самоуправления.

Министр указал, что правила Кекавской думы не соответствуют нормативным актам, имеющим более высокую юридическую силу.

Самоуправление Кекавского края первым в Латвии воспользовалось полномочиями, предоставленными самоуправлениям принятыми 15 апреля 2021 года поправками к закону об азартных играх и лотереях, для издания обязательных правил, определяющих места и территории, где азартные игры запрещены.

8 сентября 2021 года Кекавская краевая дума приняла решение полностью запретить организацию азартных игр на своей административной территории.

КС пришел к выводу, что статья 41, часть вторая, пункт 11 и статья 42, часть десятая закона об азартных играх наделяют самоуправление правом определять конкретные места и территории, где азартные игры запрещены. Запрет может быть установлен на всей территории, за исключением тех мест, где в соответствии с законом об азартных играх для открытия игорного заведения не требуется разрешение самоуправления.

В отношении тех территорий, где в плане разрешена коммерческая деятельность, в том числе организация азартных игр, самоуправление, если оно определяет места и территории, на которых не допускается организация азартных игр, должно провести индивидуальную оценку каждого из этих мест и территорий, а также обосновать необходимость запрета.

Суд пришел к выводу, что Кекавская краевая дума не действовала в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 11 части второй статьи 41 и частью десятой статьи 42 закона об азартных играх, поскольку при принятии обязательных правил не оценила конкретные места и территории и должным образом не обосновала, почему в каждом из них запрещена организация азартных игр.

Таким образом, КС пришел к выводу, что обязательные правила являются незаконными, а решение Плешса - правомерным.