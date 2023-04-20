В двух регионах России упали дроны, один из них был начинен взрывчаткой

В аэропорту Пскова на стоянке самолетов упал беспилотный летательный аппарат с камерой, в свою очередь, в Белгородском округе взлетел дрон, который якобы был запущен с территории Украины, сообщает пропагандистское СМИ ТАСС, ссылаясь на Национальную гвардию России, а также интернет-СМИ Baza.

В дроне, который упал на Псковском аэродроме, взрывчатки не было, сообщила Национальная гвардия.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщает, что это был квадрокоптер, оборудованный камерами.

После расследования констатировано, что дрон над аэропортом летал вечером вторника.

На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром". Дрон передали правоохранителям для установления владельца.

Telegram-канал Baza также сообщал, что в четверг утром в Белгородской области взорвался беспилотник, прилетевший со стороны Украины.

Самодельный беспилотник с прикрепленной к нему взрывчаткой был якобы запущен из Харьковской области, сообщает Telegram-канал Baza.

Во время полета он был обнаружен и принудительно посажен российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В итоге дрон упал и взорвался в двух километрах от села Муром.

В результате взрыва никто не пострадал.