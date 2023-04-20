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Утверждены новые правила зачисления детей в 1-е классы школ

rus.tvnet.lv/LETA
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1 сентября в Риге
1 сентября в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня, 20 апреля, утвердил новые правила регистрации и зачисления детей в 1-е классы школ.

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, в дальнейшем дети будут приниматься в 1-е классы школ в приоритетном порядке.

Преимущество получат дети, которые задекларированы по одному адресу с одним из родителей на прикрепленной к учреждению территории по крайней мере 12 месяцев

и брат или сестра которых обучаются по основной образовательной программе в этой школе, а также дети педагогов соответствующих школ.

С учетом положений закона об образовании о постепенном переходе в течение трех учебных лет на обучение на государственном языке в школах, реализующих программу начального образования национальных меньшинств, в приложении к правилам перечислены школы, где с 1 сентября 2023 года обучение в 1-м классе начнется на государственном языке.

Новый порядок приема планируется применять с 1 сентября 2023 года.

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