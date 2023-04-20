Мужчину обвиняют в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери

18 апреля прокурор Восточноземгальской прокуратуры передал в суд уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в неоднократном изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Согласно обвинению, отец с января 2016 года по ноябрь 2022 года - как во время совместного проживания в одном доме, так и когда проживал отдельно - использовал возможность, когда они с дочерью оставались наедине, для совершения преступлений сексуального характера. Используя беспомощное положение дочери, против ее воли он неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Кроме того, обвиняемый несколько раз изнасиловал девушку.
Мера пресечения, примененная к обвиняемому - арест.
Дело передано на рассмотрение в Земгальский районный суд.
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