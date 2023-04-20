Мужчину обвиняют в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери

Согласно обвинению, отец с января 2016 года по ноябрь 2022 года - как во время совместного проживания в одном доме, так и когда проживал отдельно - использовал возможность, когда они с дочерью оставались наедине, для совершения преступлений сексуального характера. Используя беспомощное положение дочери, против ее воли он неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Кроме того, обвиняемый несколько раз изнасиловал девушку.