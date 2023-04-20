Секс-кукол в виде этих знаменитостей больше всего хотят приобрести

Впрочем, компания не сделала исключение для британского актера Тома Харди, сыгравшего во многих голливудских блокбастерах. "Мы получаем так много заявок на куклу в виде Тома Харди как от мужчин, так и от женщин со всего мира", - признался глава Inferno, добавив: "Я предполагал, что он популярен только в Англии, но в США и Азии его тоже очень любят".

И хотя предприятие еще не изготавливало секс-куклу в виде Харди, компания открыта для этой идеи. "Мы надеемся, что сам Харди согласится с этой идеей и поможет нам создать достойную секс-куклу".

Из известных американских звезд заказывают также секс-куклу покойного рэпера Tupac. Чтобы не осквернять его память, компания не выполнила и это пожелание.

В Inferno заявляют, что они являются крупнейшим производителем секс-кукол, из которых можно сделать очень реалистичных партнеров по постели. Изготовленная на заказ кукла стоит чуть менее 1000 долларов, или около 912 евро.