Секс-кукол в виде этих знаменитостей больше всего хотят приобрести

Пока одни живут только в мире фантазий, другие хотят воплотить свои мечты в реальность. Однако если речь идет о звездах или известных персонах, то к воплощению фантазии придется подходить чуть более творчески. И именно поэтому почтовый ящик компании, производящей секс-кукол, полон запросов о секс-партнере, сделанном на заказ, пишет Limon.ee.
Как сообщает издание New York Post, производитель кукол для взрослых Inferno сообщил, что многие из его клиентов, как правило, желают получить кукол в виде членов британской королевской семьи.
Глава предприятия Inferno рассказал, что к ним постоянно поступают заказы на секс-кукол в натуральную величину, причем чаще всего просят изготовить их в виде членов британской королевской семьи. "Мы регулярно получаем запросы на принцессу Диану, особенно после недавнего сериала Netflix ("Корона". - Прим. ред.), но подобные заказы мы не выполняем, чтобы не запятнать ее память", - заявил глава компании.
Такое же отношение у предприятия и к Меган Маркл и Кейт Миддлтон, но, по словам предпринимателя, куклы, сделанные в их честь, продавались бы очень хорошо. "Но я фанат королевской семьи", - заявил он, отметив, что, несмотря на пожелания заказчиков, они не делали секс-кукол, вдохновленных членами королевской семьи.
Впрочем, компания не сделала исключение для британского актера Тома Харди, сыгравшего во многих голливудских блокбастерах. "Мы получаем так много заявок на куклу в виде Тома Харди как от мужчин, так и от женщин со всего мира", - признался глава Inferno, добавив: "Я предполагал, что он популярен только в Англии, но в США и Азии его тоже очень любят".
И хотя предприятие еще не изготавливало секс-куклу в виде Харди, компания открыта для этой идеи. "Мы надеемся, что сам Харди согласится с этой идеей и поможет нам создать достойную секс-куклу".
Из известных американских звезд заказывают также секс-куклу покойного рэпера Tupac. Чтобы не осквернять его память, компания не выполнила и это пожелание.
В Inferno заявляют, что они являются крупнейшим производителем секс-кукол, из которых можно сделать очень реалистичных партнеров по постели. Изготовленная на заказ кукла стоит чуть менее 1000 долларов, или около 912 евро.
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