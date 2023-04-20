Видео ⟩ "Похищение консула Израиля и перестрелка": в Риге прошли масштабные учения

В среду, 12 апреля, в Риге, на Мангальсале, прошли самые масштабные учения по освобождению похищенных лиц, организованные Государственной полицией. Тренинг проходил максимально приближенно к реальности, и его целью было отработать навыки оперативного и эффективного разрешения подобных ситуаций и улучшения возможностей межведомственного сотрудничества.
Учения с участием крупных сил Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции, а также при поддержке посольства Израиля завершились успешно. Местонахождение похищенного было вычислено, и, несмотря на различные препятствия, сотрудники правоохранительных органов Государственной полиции освободили его, а все десять похитителей были обезврежены.
Видео: В ходе масштабных учений Госполиция спасла жизнь израильскому консулу
В среду около девяти часов утра после звонка посольства Израиля в дежурную часть полиции и сообщения о возможном похищении израильского консула в Латвии полиция приступила к самым масштабным учениям подобного рода.
На учениях была смоделирована ситуация, когда группа людей на улице якобы похитила консула посольства Израиля в Латвии, затащила его в машину и увезла в неизвестном направлении. За освобождение похищенного преступники требовали крупную сумму денег.
Высококвалифицированная следственная группа Государственной полиции в ходе оперативных мероприятий вычислила, что преступники с похищенным находятся в большой заброшенной школе в Риге, на Мангальсале, и начала планировать его освобождение.
Поняв, что их местонахождение обнаружено, преступники начали выдвигать различные утопические требования - например, предоставить им вертолет для эвакуации. Госполиция вела телефонные переговоры с похитителями.
В рядах захвативших заложника сильно ощущалось напряжение. Как и в реальной ситуации, преступники не знали тактики полиции и в какой момент здание будет захвачено. До полуночи помещение заняли бойцы антитеррористического подразделения Государственной полиции "Омега" и батальона специального назначения Рижского регионального управления.
Преступники зажгли дымовые шашки, из-за чего в обширном помещении была плохая видимость, и оказали сопротивление, открыв огонь по бойцам, после чего завязалась перестрелка. Бойцы отряда "Омега" и батальона специального назначения нейтрализовали захватчиков и освободили заложника.
Учения по освобождению заложников проводились при поддержке посольства Израиля. Представители Службы государственной безопасности участвовали в качестве наблюдателей.
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