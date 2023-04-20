Видео ⟩ "Похищение консула Израиля и перестрелка": в Риге прошли масштабные учения

Учения с участием крупных сил Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции, а также при поддержке посольства Израиля завершились успешно. Местонахождение похищенного было вычислено, и, несмотря на различные препятствия, сотрудники правоохранительных органов Государственной полиции освободили его, а все десять похитителей были обезврежены.

Видео: В ходе масштабных учений Госполиция спасла жизнь израильскому консулу

В среду около девяти часов утра после звонка посольства Израиля в дежурную часть полиции и сообщения о возможном похищении израильского консула в Латвии полиция приступила к самым масштабным учениям подобного рода.

На учениях была смоделирована ситуация, когда группа людей на улице якобы похитила консула посольства Израиля в Латвии, затащила его в машину и увезла в неизвестном направлении. За освобождение похищенного преступники требовали крупную сумму денег.

Высококвалифицированная следственная группа Государственной полиции в ходе оперативных мероприятий вычислила, что преступники с похищенным находятся в большой заброшенной школе в Риге, на Мангальсале, и начала планировать его освобождение.