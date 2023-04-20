Сейм запретил проводить 9 мая антигосударственные мероприятия

В законе "О запрете на проведение определенных публичных мероприятий 9 мая" не установлено временных рамок, поэтому он распространяется на все будущие даты 9 мая.

Закон устанавливает, что 9 мая в Латвии запрещены публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты в общественных местах, за исключением тех, которые соответствуют цели закона.

Цель закона состоит в защите интересов государства и общественной безопасности, предотвращении беспорядков, защите здоровья и нравственности населения.

Также закон направлен на предотвращение уничижения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия, а также искаженное отражение исторических событий.

Закон также направлен на выражение солидарности с народом Украины, чей суверенитет, независимость и территориальная целостность находятся под угрозой в результате военной агрессии России, и на увековечивание памяти тех, кто пострадал и погиб в Украине.

Согласно закону, самоуправления не могут выдавать разрешения на организацию мероприятий, которые не соответствуют вышеупомянутой цели.

Также в соответствии с законом запрещено использование пиротехнических изделий в течение всего 9 мая и до 7:00 10 мая.