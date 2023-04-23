Пугачева сделала пластику, а Ахеджакова покидает РФ?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Алла Пугачева сделала пластику?

В Сети в очередной раз стали обсуждать Аллу Пугачеву. Пользователи Интернета вспомнили слухи, которые появились ранее о том, что знаменитость, которая на данный момент проживает в Израиле, сделала пластику.

Год назад желтая пресса писала, что артистка якобы потратила на пластические операции не менее миллиона рублей (свыше 11 тысяч евро).

Однако на одном из последних снимков Алла Борисовна неудачно выбрала фильтры в Instagram. Фото вызвало шквал обсуждений. Сама Примадонна это никак не комментировала.

Лия Ахеджакова покидает РФ?

На днях СМИ сообщили, что в отношении российской актрисы Лии Ахеджаковой Генпрокуратура РФ может возбудить уголовное дело о госизмене, пишет PeopleTalk.ru.

Сначала по интернету прошла волна слухов о том, что артистка собирается эмигрировать в США, куда уехало уже достаточно ее коллег-единомышленников. "Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст", - цитирует артистку издание.

Ходят слухи, что Ахеджакова нашла работу на Кипре - там ей предложили выступить со спектаклем "Мой внук Вениамин". Известно, что знаменитость планирует посетить и другие места в Европе, пишет The Voice.

Ранее за актрису заступилась Лайма Вайкуле.