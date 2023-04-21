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Видео ⟩ Лайма Вайкуле вступилась за Ахеджакову

rus.tvnet.lv
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале в очередной раз ответила на самые популярные комментарии хейтеров.

На этот раз Вайкуле не смогла промолчать относительно истории с Лией Ахеджаковой:

"Лия Ахеджакова… Как можно сейчас на нее нападать, когда она заслужила только любовь и почет? Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить".

Ранее певица заявила, что счастлива, что она латышка и знает русский язык.

"Я буду счастлива, если я буду знать японский или немецкий. Это богатство. Язык - это богатство, и принадлежит он всему миру и всей планете", - сказала она. 

Артистка так разозлилась, что высказалась в защиту Валерия Меладзе и Аллы Пугачевой.

"Да отстаньте вы от Аллы! От этих прекрасных людей… Откуда вы вообще взяли, что надо проверять Аллу, мол, не платит ли она украинской армии. Захочет - заплатит, захочет - не заплатит. Я, правда, знаю, что она ничего этого не делала.

Вы знаете, что она не работает. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то отправлять", - заметила Вайкуле.

Она шутя заметила, что Примадонна даже не помогла ей деньгами, когда она захотела приобрести большую картину. В завершение Лайма попросила всех, кто задает глупые вопросы и оставляет злые комментарии, отстать от нее, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, а еще от Валерия Меладзе.

Видео: Ответы Лаймы Вайкуле

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