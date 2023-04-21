Организаторы Большого субботника отозвали помощь участникам уборки в Огре

По ее словам, реагируя на желание жителей Огрского края провести субботник, организаторы Большого субботника приняли решение помочь местным жителям в его организации, предоставив мешки для мусора и договорившись с предприятием по обслуживанию отходов о бесплатном вывозе собранного в ходе субботника мусора.

Однако уже в четверг, 20 апреля, после получения от инициаторов субботника информации о том, что самоуправление Огрского края не разрешило жителям убираться в публичных местах, было принято решение отозвать поддержку.

На сайте думы опубликована информация, что самоуправление никому не запрещало в день Большого субботника собирать отходы и проводить другие работы по уборке, в том числе и в общественных местах, однако это является свободным выбором каждого человека, учреждения или организации. Каждый должен убирать свою собственность, и это можно сделать, если каждый выбирает наиболее подходящие для него время и способ, а не ожидая кампании по сбору мусора.

Ранее сообщалось, что на платформе Manabalss.lv был начат сбор голосов за организацию Большого субботника в Огрском крае.

В 2019 году самоуправление без выяснения мнения жителей приняло решение не участвовать в субботнике, и сейчас Огрский край - единственный в Латвии, который не поддерживает эту инициативу.

В этом году Большой субботник пройдет 22 апреля.

Отметим, что самоуправление Огрского края выступает за чистую среду, однако считает, что для этого не нужно проводить публичные субботники.

У каждой канавы, части леса, поля, берега реки или озера, у каждого луга или любой другой территории есть свой владелец, и его обязанность - отвечать за обеспечение регулярной уборки территории, пояснили в самоуправлении.