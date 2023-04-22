Видео ⟩ За занавесом: Россия славит свою армию и очерняет Байдена

Длительное наблюдение за пропагандистами на российском телевидении показывает, что некоторые тенденции в их сообщениях остаются неизменными, другие адаптируются к текущему моменту, а некоторые целенаправленно трансформируются - так произошло с образом врага, поскольку демонизация Украины больше уже не актуальна, и на первый план выдвинулись США, которые осталось только обвинить в нацизме или назвать их правительство "режимом".
Другими словами, демонизация Украины и ее президента с обширными размышлениями над каждым высказыванием Владимира Зеленского - это уже пройденный этап. Конечно, в кремлевском нарративе Украина по-прежнему продолжает оставаться фашистско-террористической марионеткой США и страной, утратившей суверенитет, попавшей в полную зависимость от Запада. Однако в господствующем на данный момент пропагандистском месседже главное зло уже не Украина, а США, ведь именно эта страна хочет уничтожить Россию "руками Украины". США помогает Европа, тоже зависимая от Америки. Российские идеологи настойчиво повторяют, что "коллективный Запад" не хочет мира, а цель НАТО - сохранить "однополярный мир", свою гегемонию. Соответственно, в центре внимания продолжающейся войны уже не "демилитаризация" и "денацификация" Украины, а противостояние Западу.
Некоторое объяснение смещению идеологических акцентов можно найти в широко высказываемых российскими оппозиционными публицистами и политологами версиях о том, что российская элита, отнюдь не убежденная в своей победе, понимает, что общество еще сможет переварить и проглотить проигрыш России НАТО, но никогда не поймет и не смирится с проигрышем Украине. Вот почему так важно уменьшить роль и место Украины в продолжающихся боевых действиях, выдвинув на первый план столкновение со всем блоком НАТО.
Поэтому основные идеологические темы прошедшей недели были связаны с большими геополитическими вопросами: российско-китайскими отношениями, заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна проводить суверенную внешнюю политику, и утечкой секретных документов США.
Показательно, что в основных пропагандистских программах российского телевидения даже не упоминались циркулирующие по миру шокирующие видеокадры, где российский агрессор отрезает голову украинскому военнослужащему. Пропагандисты даже не пытались представить их как фейки, а просто делали вид, что ничего такого не было.
Между тем американский публицист и создатель российского медиамониторинга Джулия Дэвис ссылается на размещенное в соцсетях видео, в котором бывший директор телерадиокомпании RT Антон Красовский, ранее предлагавший топить украинских детей и сжигать украинцев в их домах, отказывается осудить увиденное в шокирующих видеоматериалах и ссылается на практику первой чеченской войны.
Дэвис написала в Twitter, что "это лицо путинского режима, а также российского государственного телевидения, где осознанно нормализуются геноцид, садизм и терроризм". Публицист вспоминает прошлогоднюю программу "60 минут" от 1 апреля, в которой ее ведущая Ольга Скабеева заявила, что "денацификация проводится путем отрезания голов".
В направлении Северной Кореи
В связи с убийством военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) и арестом отечественной оппозиционерки Дарьи Треповой продолжается ранее начатый посыл о том, как вредны пацифисты и либералы, потому что они рано или поздно становятся террористами. В то же время, конечно, это прекрасная возможность в очередной раз атаковать все организации, получающие иностранное финансирование. Несколько депутатов российской Думы заявили, что в России не должно быть никаких организаций, получающих деньги из-за рубежа.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Следует отметить, что россиян основательно разозлил визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китай, где она заявила, что Европа занимает единую позицию в отношении Пекина, в том числе по вопросу о Тайване. Россия, в отличие от США и Европы, всегда считала, что Китай имеет абсолютно законные права на Тайвань и может при необходимости применить военную силу для подавления усилий острова по обретению независимости. Также Россия более чем недовольна предупреждением Бербок Китаю не поставлять оружие в Россию.
В своих сообщениях пропагандисты преподносят Китай как дружественную России страну, подчеркивая, что страны будут сотрудничать как в военном, так и в экономическом отношении, подрывая тем самым доминирование Запада в мире. Без Китая российская идея "многополярного мира" невозможна, поэтому кремлевские идеологи так ревностно защищают Китай.
При этом "кремлины" пытаются сформулировать свое отношение к президенту Франции Макрону, который своими недавними заявлениями вызвал некоторое замешательство в Европе. А именно, Макрон заявил, что Европа не должна следовать ни за Вашингтоном, ни за Пекином, а также не должна позволять втягивать себя в эскалацию из-за Тайваня. Президент Франции также заявил, что Европа не должна становиться "вассалом" США в вопросах внешней политики.
С одной стороны, россиянам нравятся такие заявления и некий раскол, с другой стороны, они, конечно, не могут вдруг начать хвалить ранее так сильно раскритикованного Макрона.
Поэтому разыгрывается нарратив о том, что французская экономика рухнет, если не будет тесного экономического сотрудничества с Китаем, что идеологическую повестку во Франции задают левые и профсоюзы, а Макрон пытается "вписаться". При этом, конечно, широко освещается, как жестоко французская полиция расправляется с "мирными" демонстрантами против пенсионной реформы.
Поскольку министр обороны Германии назвал заявления Макрона неудачными, а Бербок подтвердила единую позицию Европы в отношении Пекина, кремлевские идеологи разразились разглагольствованиями о том, что и Германия больше не независимая страна. Звучало даже высказывание, что "США своей задницей сидят на шее Европы".
Активное очернение Байдена
Поскольку россияне считают Соединенные Штаты источником всех зол, неудивительно, что попытки дискредитировать американского президента Джо Байдена становятся все более и более активными, сопровождаясь нытьем о том, что в руках такого человека находится "ядерная кнопка". Пропагандисты не стесняются использовать даже фейковые видеоматериалы. Несколько дней подряд в нескольких программах демонстрировался видеосюжет, в котором президент США Байден во время своего визита в Ирландию якобы оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака в сторону, потому что не узнал его. Фактчекеры британского телевидения Sky News и американского журнала Newsweek установили, как монтировалось и редактировалось это видео. На самом деле, как свидетельствуют телевизионные кадры, Байден и пожал руку Сунаку, и разговаривал с ним. Это, конечно, не помешало кремлевским идеологам несколько раз показать фейковое видео, лицемерно выражая сочувствие состоянию здоровья Байдена.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
С другой стороны, россиянам сложно сформулировать свое отношение к утечке секретных документов США. Вроде бы в этих материалах много нелицеприятного для администрации Байдена и Европы, что с удовольствием использовали бы пропагандисты, а с другой - еще больше неприятного о России и ее вооруженных силах. Неловкая ситуация, мягко говоря. Потому политологи разного калибра потеют, пытаясь объяснить произошедшее в выгодном свете. Например, что касается документов об администрации Байдена, то там можно соглашаться со всем, и они показывают, насколько прогнил американский "истеблишмент". Однако то, что пишут о России, - это ерунда. Политологи и публицисты утверждают, что сказанное о России практически дословно скопировано с оппозиционных телеграм-каналов и это никоим образом не информация, полученная спецслужбами США через разведку. На самом деле вся сложная эквилибристика "кремлинов" приводит к весьма примитивному выводу: то, что негативно о Западе в просочившихся секретных документах, - это полная правда, а то, что касается России, - ложь.
Прославление своей армии
Соловьев, главный боец идеологического фронта, снова "гостил" в воинской части, высоко оценив мотивацию солдат и их экипировку. При этом и Соловьев, и "военкоры" рассказывают, что ожидается украинское контрнаступление, которое нельзя недооценивать, но в то же время подчеркивается, что оно не будет эффективным. При этом "между строк" чувствуется, что россияне напуганы этим контрнаступлением.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Российские пропагандисты также воспроизводили истории о том, как украинцы обстреливали православные храмы на Пасху, тем самым показывая свое истинное лицо. В то же время не упоминалось, что в минувшую пятницу как раз в канун православной Пасхи в результате ракетного удара России по Славянску Донецкой области погибли не менее 15 человек, в том числе двухлетний ребенок, а среди пострадавших была 14-летняя девочка. Повреждения нанесены пяти многоэтажным домам и пяти частным домам. Разрушены магазин, бизнес-центр и клуб, школа и база отдыха. Как написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, "государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность, просто среди дня убивая людей, разрушая, уничтожая все живое".
С другой стороны, в ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области, где было повреждено здание церкви в Камышевахе (служба там не проводилась), а также близлежащие дома.
Однако, несмотря на хвалебные истории о героических русских воинах, с горящими глазами защищающими народ Донбасса, шестеренки пропагандистской машины кое-где и застопорились. А именно, начинает казаться смешным, что уже более полугода говорится о необходимости нанесения ядерных ударов по тем странам, которые поставляют оружие Украине. Так сказать, надо "долбануть". Когда воинственные крики о ядерных ударах по Британии и Польше прозвучали впервые, многим по понятным причинам стало неуютно. Однако когда эти призывы повторяются уже в течение полугода, очередной такой призыв не только не вызывает страха, но даже звучит убого, лишь доказывая фактическое бессилие россиян.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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