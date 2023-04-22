Видео ⟩ За занавесом: Россия славит свою армию и очерняет Байдена

С другой стороны, россиянам сложно сформулировать свое отношение к утечке секретных документов США. Вроде бы в этих материалах много нелицеприятного для администрации Байдена и Европы, что с удовольствием использовали бы пропагандисты, а с другой - еще больше неприятного о России и ее вооруженных силах. Неловкая ситуация, мягко говоря. Потому политологи разного калибра потеют, пытаясь объяснить произошедшее в выгодном свете. Например, что касается документов об администрации Байдена, то там можно соглашаться со всем, и они показывают, насколько прогнил американский "истеблишмент". Однако то, что пишут о России, - это ерунда. Политологи и публицисты утверждают, что сказанное о России практически дословно скопировано с оппозиционных телеграм-каналов и это никоим образом не информация, полученная спецслужбами США через разведку. На самом деле вся сложная эквилибристика "кремлинов" приводит к весьма примитивному выводу: то, что негативно о Западе в просочившихся секретных документах, - это полная правда, а то, что касается России, - ложь.