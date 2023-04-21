Выжженная Европа. Континенту угрожают рекордная засуха, жара и пожары второй год подряд

До лета остался один шанс немного смягчить катаклизм - месяц май. В прошлом году он выдался самым сухим в истории наблюдений, так что есть надежда, что снаряд в ту же воронку уже не попадет. Правда, в этом году свои рекорды: например, во Франции февраль 2023 года был самым жарким с 1959 года.

Европа как всадник апокалипсиса

Грядущим летом Европа рискует подтвердить свое реноме всадника климатического апокалипсиса, укрепленное в прошлом году. Как следует из опубликованного в четверг ежегодного отчета европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S), в целом 2022 год был для Европы вторым самым жарким в истории, а лето побило все рекорды.

"В последние десятилетия Европа нагревалась быстрее любого другого континента", - отметили ученые.

Альпийские ледники прочно держатся в мировых лидерах по скорости исчезновения. Чем меньше снегопадов, тем быстрее они тают, и воды для орошения, судоходства и генерации электроэнергии становится все меньше.

Лесной пожар в Испании 31 марта 2023 года Фото: Reuters

С каждым годом в Европе неуклонно увеличивается число дней, когда континент в целом переживает "сильную" или "очень сильную" жару по классификации C3S, а на юге Европы тот же тренд распространяется на дни "экстремального теплового стресса".