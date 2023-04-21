В соцсетях спорят из-за BMW на "пешеходном переходе". Было ли нарушение?

Фото сделано на парковке торгового центра в Клайпеде. На нем два автомобиля BMW, которые припаркованы в месте, где имеется знак пешеходного перехода и нарисована желтая линия, указывающая, что там нельзя оставлять машину.

Один из пользователей Facebook высказал свое мнение: "Кажется, дорожная разметка ничего не значит для этих двоих. Они уже остановились на пять минут, чтобы снять деньги в банкомате. Номера не должны закрываться, люди должны знать, кто это делает!".

Похожее мнение высказали и другие пользователи соцсети, заявив, что два водителя BMW должны быть наказаны. Правда, другая часть людей придерживается противоположного мнения - там нет знака, запрещающего оставлять там транспортное средство.

Анастасия отметила: "Когда я иду в спортзал, я тоже оставляю там свою машину, потому что свободных мест нет. И у меня нет BMW".

Между тем другой житель указал, что этот участок выглядит как пешеходный переход, но размеры не совпадают.

"Это не пешеходный переход, это просто зона остановки, например, для быстрой посадки или высадки. Это, скорее, зона погрузки/разгрузки", - уверен он.

Другой пользователь стал возражать, что такого обозначения зоны погрузки/разгрузки нет.

Полиция Литвы заявила, что уже несколько раз получала новости об этом месте.

Правоохранители указали, что разметка стоянки не запрещает стоянку транспортных средств в указанном месте.

Таким образом, водители не могут быть оштрафованы за парковку.