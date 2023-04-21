Молдова: миротворцы РФ нарушили режим безопасности в Приднестровье

Молдова обвинила российскую армию в провокационном перемещении бронетехники за пределы зоны действия так называемых российских миротворческих постов, а также в превышении своих полномочий при проверке местного населения, сообщает в пятницу, 21 апреля, местное агентство "Молдпрес".
Совместная комиссия по надзору за миротворческой операцией в сепаратистском Приднестровье, собравшаяся в четверг, 20 апреля, в Бендерах, сообщила о нарушениях безопасности российскими военными в период с февраля по апрель.
Российская бронетехника неоднократно выдвигалась за пределы зоны действия миротворческих постов без согласования с Объединенной контрольной комиссией.
Жители так называемой зоны безопасности все чаще жалуются на необоснованные остановки, а также чрезмерные проверки документов и транспортных средств.
Молдавская делегация признала такие действия провокационными и призвала российский контингент в Приднестровье воздержаться от дестабилизирующего поведения.
Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в феврале объявила, что Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове, заменив проевропейское правительство на пророссийскую марионеточную администрацию, чтобы использовать Молдову в войне против Украины.
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