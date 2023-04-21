Молдова: миротворцы РФ нарушили режим безопасности в Приднестровье

Совместная комиссия по надзору за миротворческой операцией в сепаратистском Приднестровье, собравшаяся в четверг, 20 апреля, в Бендерах, сообщила о нарушениях безопасности российскими военными в период с февраля по апрель.

Российская бронетехника неоднократно выдвигалась за пределы зоны действия миротворческих постов без согласования с Объединенной контрольной комиссией.

Жители так называемой зоны безопасности все чаще жалуются на необоснованные остановки, а также чрезмерные проверки документов и транспортных средств.

Молдавская делегация признала такие действия провокационными и призвала российский контингент в Приднестровье воздержаться от дестабилизирующего поведения.

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в феврале объявила, что Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове, заменив проевропейское правительство на пророссийскую марионеточную администрацию, чтобы использовать Молдову в войне против Украины.