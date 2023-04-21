Видео ⟩ Семья из Латвии "застряла" в Турции из-за преждевременных родов

"Мы приехали сюда, и в первый же день у моей жены началось сильное кровотечение", - рассказал отец ребенка.

Врачи решили провести экстренные роды, и дочь, которая должна была родиться в середине лета, появилась на свет. Она весила всего 910 граммов.

Врачи указали, что дочери потребуется особое наблюдение в течение первых девяти недель ее жизни. И это очень дорого.

"Изначально у меня просили 1000 евро в сутки на содержание ребенка. Со временем я уменьшила эту сумму до 500 евро в сутки. А сейчас перевели ребенка в другую больницу, где с меня просят 150 евро в день", - сказал Кристапс.

Семья обратилась в страховую компанию, полис которой они купили перед поездкой в ​​Турцию. Руководствуясь доброй волей, страховщик выплатил даже больше лимита по полису, но этого все равно недостаточно.

Семье было отказано в медицинской эвакуации в Латвию, где уход за детьми будет бесплатным.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)