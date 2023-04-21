Видео ⟩ Водитель ехал со скоростью 140 км/ч. В машине был еще младенец

В пятницу, 21 апреля, дорожная полиция уделяет повышенное внимание тому, соблюдают ли водители разрешенную скорость, сообщает TV3 Ziņas.
Такие проверки на дорогах в это время проходят по всей Европе, чтобы обратить внимание на то, что превышение скорости представляет опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
TV3 отправился на проверку вместе с полицией.
Не прошло и 10 минут, как встроенный в машину радар контроля скорости начинает пищать - это означает, что встречная машина едет быстрее, чем можно.
Водитель Audi вел себя очень азартно - во время обгона он ехал со скоростью 142 километра в час. Причем в салоне он был не один - с ним еще был и младенец.
Штраф составил 160 евро. Водитель не рассказал, куда он спешил. Однако в этот раз можно сказать, что ему даже повезло, он чуть не лишился прав.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)
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