Видео ⟩ Водитель ехал со скоростью 140 км/ч. В машине был еще младенец

Такие проверки на дорогах в это время проходят по всей Европе, чтобы обратить внимание на то, что превышение скорости представляет опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

TV3 отправился на проверку вместе с полицией.

Не прошло и 10 минут, как встроенный в машину радар контроля скорости начинает пищать - это означает, что встречная машина едет быстрее, чем можно.

Водитель Audi вел себя очень азартно - во время обгона он ехал со скоростью 142 километра в час. Причем в салоне он был не один - с ним еще был и младенец.

Штраф составил 160 евро. Водитель не рассказал, куда он спешил. Однако в этот раз можно сказать, что ему даже повезло, он чуть не лишился прав.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)