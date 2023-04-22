Экзамен по латышскому языку ежедневно сдают до 300 граждан России

В настоящее время общее количество людей, сдавших экзамен, неизвестно. Претенденты получат первые результаты в течение семи рабочих дней после сдачи экзамена.

Также неизвестно, сколько зарегистрированных претендентов не явились на экзамен. Если человек не пришел на экзамен в назначенный день по уважительным причинам, ему назначается другая дата экзамена.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что те российские граждане, которые ранее были гражданами Латвии или негражданами Латвии и получили постоянный вид на жительство, должны до сентября подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, в том числе свидетельство о сдаче экзамена по государственному языку.

Если документы на продление вида на жительство будут поданы до сентября, граждане России смогут продолжить проживание в Латвии, а заявления PMLP рассмотрит в срок до года. Если тест по госязыку не сдан с первого раза, сдавать его можно повторно до конца ноября.