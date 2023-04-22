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Зеленский подписал закон о запрете символов и топонимов, связанных с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Oleksandr Osipov/Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Документ опубликован на сайте Верховной рады, пишет "Медуза".

Согласно закону, в Украине будет запрещено присваивать географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие" Россию. Будет запрещено использовать названия, связанные с российскими достопримечательностями, памятными, историческими и культурными местами, городами, датами и событиями. Также под запрет попадет использование имен исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.

Закон вступит в силу через три месяца.

Ранее в Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были снесены многие памятники советским государственным деятелям и переименовано множество улиц, площадей и населенных пунктов. После начала полномасштабной войны в Украине также начали менять названия, связанные не только с Советским Союзом, но и с Россией. 

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