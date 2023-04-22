В Латвии прошел Большой субботник - в порядок приведено 1139 мест

Сегодня в 16-й раз подряд по всей Латвии прошел Большой субботник, во время которого люди убирают, благоустраивают и озеленяют ближайшие окрестности, сообщила агентству LETA представитель Большого субботника Яна Краллиша.
Торжественное открытие Большого субботника состоялось в 10:00 в Риге, на Мангальсале. В этом году в субботнике в Латвии участвуют посольства 22 стран, представители которых вместе с президентом Латвии Эгилом Левитсом будут убирать окрестности Мангальсалы.
В открытии приняли участие президент Левитс с супругой Андрой Левите, руководитель Большого субботника Вита Яунземе и музыкант Янис Стибелис.
Президент Эгил Левитс, обращаясь ко всем участникам субботника, подчеркнул: "Наша страна и ее жители ориентированы на то, чтобы жить в гармонии с природой. Здесь есть два аспекта. Во-первых, мы пытаемся устранить тот ущерб, который человек нанес природе, потому что у природы есть свои права. Во-вторых, мы создаем среду для процветания природы. Уборка - очень древняя латышская традиция, которую Вита Яунземе и ее единомышленники возродили не только в Латвии, но и в мире. Представители 22 посольств, которые сегодня принимают участие в субботнике, также показывают, что наша идея жить в гармонии с природой распространяется по всему миру, и это совершенно естественно. Я поздравляю всех, кто будет убираться в это прекрасное утро, и думаю, что это станет как символическим, так и практическим вкладом в улучшение окружающей среды Латвии".
Жители Риги подали заявки на 120 мест уборки.
Наибольшая активность в этом году проявлена в микрорайонах Золитуде, Зиепниеккалнс, Югла, Чиекуркалнс и в Московском форштадте.
В этом году в рамках Большого субботника было приведено в порядок 1139 мест, сообщили агентству LETA организаторы субботника.
В 941 месте убирался мусор, в 445 велись работы по благоустройству. Кроме того, в этом году было заявлено 180 мест индивидуальной уборки.
По словам руководителя субботника Виты Яунземе, интерес к этому мероприятию каждый год стабильно высок, организаторам поступает бесчисленное количество звонков и вопросов о том, как убирать правильно, где убирать.
"Результаты субботника отличные. Представители посольств, которые сегодня большой группой убирали Мангальсалу, приятно удивлены, что Латвия такая чистая. Во время прогулки по лесу я подняла всего три бумажки, поэтому могу с радостью сказать, что территория Мангальсалы действительно чистая", - говорит Яунземе.
Руководитель отдела экологического образования "Latvijas valsts meži" Лига Абизаре сообщила, что Дни леса будут продолжаться по всей Латвии и после Большого субботника, и каждый может принять участие в уборке в лесу или в благоустройстве зон отдыха.
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