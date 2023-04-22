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Житель Эстонии выиграл в лотерею почти два миллиона евро

Лоора-Элизабет Ломп rus.postimees.ee
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Билет Eurojackpot.
Билет Eurojackpot. Фото: Elmo Riig

В пятничном розыгрыше Eurojackpot один из эстонских игроков в лотерею выиграл 1 780 701,20 евро при совпадении 5+1. Выигрышный билет был куплен онлайн. Это был единственный победитель на этом уровне, пишет Rus.Postimees.

В последний раз крупный выигрыш Eurojackpot происходил в Эстонию две недели назад, когда 7 апреля женщина, купившая билет онлайн, выиграла 98 642,80 евро при совпадении 5+0.

Вчера джекпот не был разыгран, поэтому прогнозируемый главный приз розыгрыша во вторник составляет 46 миллионов евро. Чтобы получить главный выигрыш Eurojackpot, нужно правильно угадать пять основных номеров и два дополнительных номера.

Основные номера, выпавшие вчера, были 5, 13, 16, 41, 45 и дополнительные номера - 3, 6.

За первые три месяца этого года Eesti Loto выплатила государству налог на азартные игры почти четыре миллиона евро. За этот период Eesti Loto выплатила около 9,5 миллиона евро выигрышей, в том числе более двух миллионов евро в моментальных лотерейных выигрышах.

Уже сообщалось, что в апреле в моментальной лотерее от Latvijas Loto в первый раз был выигран один миллион евро.

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