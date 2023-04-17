Жительница Курземе выиграла в лотерею миллион евро

Успешный лотерейный билет был приобретен в iLOTO, и победителем является женщина из Курземе, которая работает в финансовой отрасли.

В компании подчеркивают, что такая сумма денег была выиграна впервые в истории Латвии.

В общей сложности самые крупные призы, выигранные в лотереях, организованных Latvijas Loto, были: 815 001 евро в числовой лотерее Vikinglotto, 600 000 евро в числовой лотерее Keno и 596 446 евро в числовой лотерее Eurojackpot.

В Latvijas Loto пояснили, что весь выигрыш будет выплачен в течение этой недели. О том, будет ли это сделано одним платежом или несколькими, в компании, по соображениям безопасности, не раскрывают.

В то же время представители отметили, что закон о подоходном налоге с населения предусматривает, что от выигрышей в лотереях свыше 3000 евро выигравшему необходимо уплатить подоходный налог с населения и

в целом после уплаты налогов победительница получит 697 178 евро.

Оставшаяся сумма поступит как в бюджет государства, так и в бюджет конкретного самоуправления, где задекларирована победительница.