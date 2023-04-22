NYT: Секретные данные США были опубликованы в первые 48 часов войны в Украине

По данным издания, пользователь Discord, аккаунт которого полностью совпадает с профилем Джека Тейшейры, в конце февраля 2022 года начал публиковать секретную информацию в чате, в котором было около 600 участников. Дело против военнослужащего было возбуждено из-за публикаций в закрытом чате Discord, в котором состояли около 50 человек.

Как отмечает NYT, в отличие от закрытого чата, в это сообщество можно было получить доступ, в том числе через ссылки на YouTube. В этом чате Тейшейра публиковал информацию из секретных документов, в том числе данные о том, какому ведомству они принадлежали. Некоторые документы военнослужащий приписывал Агентству национальной безопасности.

В своих постах Тейшейра также сообщал о потерях с обеих сторон конфликта, деятельности российских спецслужб и оказываемой Украине помощи. Последняя публикация военнослужащего в этом чате датирована 19 марта 2023 года. В сообщении сказано, что он решил перестать публиковать новые данные, отметив, что в течение года освещал войну с большим энтузиазмом.

Уже сообщалось, что по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона арестован 21-летний сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джек Тейшейра. Ему грозит лишение свободы на десятки лет, поскольку каждый секретный документ, опубликованный им, может фигурировать в деле как отдельный пункт обвинения. Сколько всего документов опубликовал военнослужащий, неизвестно. Агентство Reuters изучило более 50 секретных документов, но предполагает, что всего их могло быть больше сотни.