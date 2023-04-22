Проверка изолированной работы энергосети в Литве: Латвия не участвует

Литва планирует провести первую в истории страны проверку изолированной работы энергосети в субботу, 22 апреля. Во время теста сеть будет отключена от зоны IPS/UPS и будет работать независимо.
Операторы сетей передачи электроэнергии Латвии и Эстонии AST и Elering объявили, что не будут участвовать в совместном с Литвой тестировании изолированной работы энергосистемы в апреле этого года.
Как сообщил руководитель литовского сетевого оператора Litgrid Рокас Масюлис порталу деловых новостей vz.lt., энергосистема Калининградской области, подключенная сейчас к Литве, готова к самостоятельной работе: "Мы видим, что они провели не один тест изолированной работы. И после тестирования самих систем, в соответствии с их техническим состоянием, имеющимися у них силовыми установками и тем, как они подготовлены, мы думаем, что они смогут работать".
Совместное испытание отделения энергосистем всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, после того как будут готовы инвестиции, сделанные для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы, построены новые линии, установлены синхронные компенсаторы, устройства управления и многое другое. Об этом BNS сообщила пресс-служба Elering.
"Цель совместного испытания отделения - убедиться, что все новые устройства, добавляемые в электросистему Балтийских стран, готовы к синхронной работе с электроэнергетической системой континентальной Европы. Сегодня в Эстонии идет реализация всех этих инвестиций на сумму около 350 миллионов евро, и пока они не будут завершены, мы не видим необходимости проводить отделение энергосистемы Эстонии. Тестировать пока нечего", - пояснил председатель правления Elering Таави Вескимяги.
Проводимое Литвой тестирование существенно не повлияет на работу энергосистемы Эстонии. Однако Elering предпринимает дополнительные шаги как в сотрудничестве с соседними странами, так и внутри страны, чтобы еще больше снизить возможные риски во время проведения тестирования в Литве.
Во время этого тестирования для обеспечения надежности системы соединения Эстония-Финляндия и Эстония-Латвия будут работать с пониженной пропускной способностью.
Летом 2019 года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершен до конца 2025 года. Однако Литва стремится ускорить процесс и синхронизировать сети в феврале 2024 года.
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