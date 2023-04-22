Проверка изолированной работы энергосети в Литве: Латвия не участвует

Операторы сетей передачи электроэнергии Латвии и Эстонии AST и Elering объявили, что не будут участвовать в совместном с Литвой тестировании изолированной работы энергосистемы в апреле этого года.

Как сообщил руководитель литовского сетевого оператора Litgrid Рокас Масюлис порталу деловых новостей vz.lt., энергосистема Калининградской области, подключенная сейчас к Литве, готова к самостоятельной работе: "Мы видим, что они провели не один тест изолированной работы. И после тестирования самих систем, в соответствии с их техническим состоянием, имеющимися у них силовыми установками и тем, как они подготовлены, мы думаем, что они смогут работать".

Совместное испытание отделения энергосистем всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, после того как будут готовы инвестиции, сделанные для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы, построены новые линии, установлены синхронные компенсаторы, устройства управления и многое другое. Об этом BNS сообщила пресс-служба Elering.