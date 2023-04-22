МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

"Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", - говорится в заявлении российского МИД.