МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

Германия приняла решение о массовой высылке сотрудников дипломатических представительств России из страны, пишет телеканал "Дождь" со ссылкой на МИД России.
"Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", - говорится в заявлении российского МИД.
Россия приняла решение о "зеркальной" высылке немецких дипломатов.
Согласно данным сервиса Flightradar24, ранее российский самолет с бортовым номером RA-96014 прилетел в Германию на несколько часов, после чего отправился обратно.
Russian Air Force Ilyushin Il-96-300 RA-96014 en route to #Berlin #Germany. What´s going on here? pic.twitter.com/HNwcmBB75C— Manu Gómez (@GDarkconrad) April 22, 2023
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