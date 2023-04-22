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МИД РФ сообщил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP / Scanpix

Германия приняла решение о массовой высылке сотрудников дипломатических представительств России из страны, пишет телеканал "Дождь" со ссылкой на МИД России.

"Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых ею для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов", - говорится в заявлении российского МИД.

Россия приняла решение о "зеркальной" высылке немецких дипломатов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, ранее российский самолет с бортовым номером RA-96014 прилетел в Германию на несколько часов, после чего отправился обратно.

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