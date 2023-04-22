СМИ: дирижеры выражают недоверие организаторам Праздника песни

Дирижеров не удовлетворяет пассивная деятельность центра в решение кризиса - по делу Рижского хора. Министерство культуры пока не ответило на письмо. Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) обещает вопрос по существу рассмотреть только в мае, когда завершатся смотры.

Письмо от дирижеров в Министерство культуры не показывают ни сами авторы, ни министерство. Известно, что в нем выражено недоверие организаторам Праздника песни - Латвийскому национальному культурному центру, и создание письма поддержало 23 дирижера.

Министерство культуры временно заняло выжидательную позицию и никаких медиаторов, чтобы примирить Латвийскмй национальный культурный центр с самыми дирижерами.

В письме программе Kultūršoks министр культуры Наурис Пунтулис пишет: "В настоящее время, когда участники хоров по всей Латвии с большим вдохновением и отдачей принимают участие в представлениях и жюри каждые выходные оценивают хоры, я многократно приглашал СМИ не эскалировать этот вопрос по крайней мере до тех пор, пока не завершатся представления. Тогда вопрос будет решен по существу и с самой большой ответственностью ко всей общественности".