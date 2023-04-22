Фото и видео ⟩ В торговом центре Domina начался пожар, в воскресенье ТЦ будет работать как обычно

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Dominā karstas atlaides. Un man tā jau grūti saņemties iet uz lielveikaliem and now this happens pic.twitter.com/GapxJZwxKQ — Poly Liene (@PolyMurr_LV) April 22, 2023

Дым, поднимающийся из здания, виден с большого расстояния, сообщает агентство LETA.

Фото: Пожар в торговом центре Domina

VUGD сообщает, что в 18:19 получен вызов на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре возник пожар.

На месте происшествия констатировано, что горит крыша здания.

Informējam, ka t\c ir evakuēts ugunsgrēka dēļ, kas izcēlies virs restorānu zonas pie B ieejas (no Bērzaunes ielas puses).

Uz vietas jau strādā visi atbildīgie dienesti. — dominashopping (@DominaShopping) April 22, 2023

"Информируем, что ТЦ эвакуирован из-за пожара, который возник над зоной ресторанов у входа В (со стороны улицы Берзаунес). На месте уже работают все ответственные службы", - указывает торговый центр.

Эвакуация людей началась еще до прибытия VUGD.

Сейчас на месте происшествия работают 25 пожарных и семь специализированных транспортных средств.

Как сообщили TVNET представители торгового центра, пожар произошел в одном из ресторанов, причина возгорания неизвестна. Пламя было потушено за два часа.

"Торговый центр сегодня не возобновит работу, а в воскресенье будет работать как обычно", - заявили представители Domina.