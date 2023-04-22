В субботу днем в торговом центре Domina возник пожар, свидетельствует запись самого центра в Twitter.
Фото и видео ⟩ В торговом центре Domina начался пожар, в воскресенье ТЦ будет работать как обычно
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
April 22, 2023
Dominā karstas atlaides. Un man tā jau grūti saņemties iet uz lielveikaliem and now this happens pic.twitter.com/GapxJZwxKQ— Poly Liene (@PolyMurr_LV) April 22, 2023
Holy shit pic.twitter.com/fIxLV30yyx— Ance Tarvida (@ancetarvida) April 22, 2023
Дым, поднимающийся из здания, виден с большого расстояния, сообщает агентство LETA.
Фото: Пожар в торговом центре Domina
VUGD сообщает, что в 18:19 получен вызов на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре возник пожар.
На месте происшествия констатировано, что горит крыша здания.
Informējam, ka t\c ir evakuēts ugunsgrēka dēļ, kas izcēlies virs restorānu zonas pie B ieejas (no Bērzaunes ielas puses).— dominashopping (@DominaShopping) April 22, 2023
Uz vietas jau strādā visi atbildīgie dienesti.
"Информируем, что ТЦ эвакуирован из-за пожара, который возник над зоной ресторанов у входа В (со стороны улицы Берзаунес). На месте уже работают все ответственные службы", - указывает торговый центр.
Эвакуация людей началась еще до прибытия VUGD.
Сейчас на месте происшествия работают 25 пожарных и семь специализированных транспортных средств.
Как сообщили TVNET представители торгового центра, пожар произошел в одном из ресторанов, причина возгорания неизвестна. Пламя было потушено за два часа.
"Торговый центр сегодня не возобновит работу, а в воскресенье будет работать как обычно", - заявили представители Domina.
Агентство LETA сообщает, что за случившимся наблюдает целая толпа любопытных, у торгового центра ограничено движение, в настоящее время пожарные сносят фасад в месте, где произошел пожар.