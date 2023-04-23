Судан: бои продолжаются, армия обещает помочь с эвакуацией дипломатов и иностранных граждан

Саудовская Аравия также объявила об организации эвакуации своих граждан и подданных "братских стран". Государственный телеканал Al-Ekhbariyah сообщил, что в субботу в портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран.

В портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран Фото: Reuters

Конфликт продолжается уже вторую неделю, несмотря на то, что обе стороны - армия и "Силы быстрой поддержки" - согласились на трехдневное прекращение огня в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр, начиная с пятницы.

В субботу, несмотря на перемирие, в столице продолжались спорадические перестрелки и наносились авиаудары.

Тысячи людей, опасаясь за свою жизнь, пытаются покинуть Судан Фото: Reuters

Бывший министр иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, укрывающаяся в Хартуме, сообщил Би-би-си, что прекращение огня совершенно не соблюдается.

"У нас нет электричества в течение последних 24 часов. У нас нет воды уже шесть дней", -сказала она.

По ее словам, медицинские бригады становятся мишенью военных, добавив: "На улицах валяются разлагающиеся тела наших молодых людей".

Противостояние

Ожесточенные уличные бои вспыхнули в Хартуме 15 апреля в результате разногласий между лидерами соперничающих сторон - генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало.