Судан: бои продолжаются, армия обещает помочь с эвакуацией дипломатов и иностранных граждан

Как заявили представители суданской армии, дипломаты и другие граждане Великобритании, США, Франции и Китая будут эвакуированы из Судана, ситуация в котором вызывает все большую тревогу.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел в субботу утром собрание комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra, посвященное ситуации в Судане.
Британское правительство заявило, что делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам и дипломатическому персоналу в Хартуме.
Как отмечено в заявлении, министерство обороны работает с МИДом над подготовкой ряда мер, однако не уточнятся, включена ли в них эвакуация.
Предыдущие планы по эвакуации иностранных граждан из Судана не были реализованы из соображений безопасности.
Международный аэропорт Хартума в Судане был закрыт из-за боев, и посольства иностранных государств, в том числе Великобритании и США, не могли отправить своих граждан домой.
Бои в Хартуме и эвакуация
И субботу командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился обеспечить эвакуацию "в ближайшие часы", говорится в его заявлении.
В заявлении суданской армии говорится, что британские, американские, французские и китайские граждане и дипломаты будут эвакуированы по воздуху на военно-транспортных самолетах из столицы Хартума. Однако из-за ожесточенных боев в центре Хартума трудно представить, как может пройти эвакуация.
Саудовская Аравия также объявила об организации эвакуации своих граждан и подданных "братских стран". Государственный телеканал Al-Ekhbariyah сообщил, что в субботу в портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран.
Конфликт продолжается уже вторую неделю, несмотря на то, что обе стороны - армия и "Силы быстрой поддержки" - согласились на трехдневное прекращение огня в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр, начиная с пятницы.
В субботу, несмотря на перемирие, в столице продолжались спорадические перестрелки и наносились авиаудары.
Бывший министр иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, укрывающаяся в Хартуме, сообщил Би-би-си, что прекращение огня совершенно не соблюдается.
"У нас нет электричества в течение последних 24 часов. У нас нет воды уже шесть дней", -сказала она.
По ее словам, медицинские бригады становятся мишенью военных, добавив: "На улицах валяются разлагающиеся тела наших молодых людей".
Противостояние
Ожесточенные уличные бои вспыхнули в Хартуме 15 апреля в результате разногласий между лидерами соперничающих сторон - генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало.
Они оба занимали высокие посты в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергнувшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.
Ожидалось, что они объединятся, но "Силы быстрой поддержки" противились этому. Они мобилизовали свои отряды, и в результате на прошлой неделе противостояние переросло в полномасштабные боевые действия.
По данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибло более 400 человек. Считается, что число погибших намного больше.
Тысячи людей, в основном мирные жители, также получили ранения, а медицинские центры едва справляются с наплывом пациентов. Раненым очень сложно получить медицинскую помощь и добраться до больницы.
Наряду с Хартумом, от боев сильно пострадал западный район страны Дарфур, где впервые появились "Силы быстрой поддержки".
ООН предупредила, что из Судана в соседний Чад бежало до 20 тыс. человек, в основном женщины и дети.