В аварии в Видземе погиб водитель квадроцикла

Около 10:45 в Дикльской волости на дороге Дикли-Мазбренгули перевернулся квадроцикл Bombardier, и его водитель погиб на месте происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 92 ДТП, в авариях пострадали 16 человек, один погиб.

За последнее время это уже второй случай гибели водителя квадроцикла. Как сообщалось, 14 апреля в Салацгриве, перевернувшись на квадроцикле, погиб мужчина.