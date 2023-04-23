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В аварии в Видземе погиб водитель квадроцикла

rus.tvnet.lv/LETA
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Квадроцикл. Иллюстративное фото
Квадроцикл. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В субботу в Валмиерском крае в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб водитель квадроцикла, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 10:45 в Дикльской волости на дороге Дикли-Мазбренгули перевернулся квадроцикл Bombardier, и его водитель погиб на месте происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 92 ДТП, в авариях пострадали 16 человек, один погиб.

За последнее время это уже второй случай гибели водителя квадроцикла. Как сообщалось, 14 апреля в Салацгриве, перевернувшись на квадроцикле, погиб мужчина.

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