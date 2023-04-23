Видео ⟩ Топор полетел в лицо. Женщина чудом спаслась от несчастного случая

Кэмерон Дэвис и ее друзья посетили развлекательное заведение в Мемфисе, США, где можно метнуть топор и попытаться попасть в цель. Женщина усердно целилась, пока в какой-то момент топор не ударился об пол и не полетел обратно в нее. Инцидент был заснят на видео в TikTok.