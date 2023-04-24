Фото ⟩ Серьезная авария в Эстонии: двигатель автомобиля вылетел на дорогу

61-летний мужчина и женщина находились в автомобиле Ford, получившем наибольшие повреждения в результате аварии. Оба с места происшествия были доставлены в больницу. Сила столкновения была настолько велика, что двигатель Ford вылетел из-под капота на дорогу, что является относительно редким зрелищем. Вероятно, это спасло жизни находившихся в автомобиле, поскольку салон не был деформирован, а люди, вероятно, отделались легкими травмами.