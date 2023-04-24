Фото ⟩ Серьезная авария в Эстонии: двигатель автомобиля вылетел на дорогу

В воскресенье в 17:06 на 20-м километре шоссе Тюри - Аркма в Эстонии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два легковых автомобиля, пишет Rus.Postimees.
Пресс-секретарь полиции сообщил изданию Järva Teataja, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
61-летний мужчина и женщина находились в автомобиле Ford, получившем наибольшие повреждения в результате аварии. Оба с места происшествия были доставлены в больницу. Сила столкновения была настолько велика, что двигатель Ford вылетел из-под капота на дорогу, что является относительно редким зрелищем. Вероятно, это спасло жизни находившихся в автомобиле, поскольку салон не был деформирован, а люди, вероятно, отделались легкими травмами.
В другом автомобиле, участвовавшем в аварии, также находились дети. Они были осмотрены медиками скорой помощи на месте и в госпитализации не нуждались.
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