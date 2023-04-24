Чем ЧВК "Вагнер" занимается в Судане

"Вначале, в 2018-м, у них там было около 100 человек, которые обучали суданских военных, и с этого пошло развитие отношений", - говорит доктор Жоана де Деуш Перейра из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По сообщениям суданской прессы, позже число вагнеровцев в стране выросло до 500. Большинство из них базировалось на юго-западе, в деревне Ум Дафук возле границы с Центрально-Африканской Республикой.

В 2019 году, когда в Судане вспыхнули массовые протесты против президента Омара Башира, газета Sudan Tribune сообщала, что "русские бойцы" вместе с суданскими спецслужбами наблюдали за этими протестами. Власти Судана это отрицали.

По сведениям Самуэля Рамани, автора книги о деятельности россиян в Африке, ЧВК "Вагнер" вела пропагандистскую кампанию в поддержку президента Башира.

"Пригожин предлагал обвинить протестующих в том, что они - за Израиль и против ислама", - говорит доктор Рамани.

Это, по его словам, привело к трениям со спецслужбами Башира, и ЧВК "Вагнер" решила поддержать человека, который в итоге сверг Башира - генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

"МИД России был против переворота, а Пригожин и ЧВК "Вагнер" приветствовали приход к власти аль-Бурхана", - говорит доктор Рамани.