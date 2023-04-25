Видео ⟩ Невзоров о России: "Эта страна для меня потеряна. Я никогда в нее не вернусь"

Сценарист, продюсер и публицист Александр Невзоров, признанный "иноагентом" в РФ, дал интервью YouTube-каналу "А поговорить?". В беседе с Ириной Шихман он рассказал об эмиграции, вероятности возвращения в Россию, гражданстве Украины и русофобии.
Разговор между Ириной Шихман и Александром Невзоровым проходил в Милане. "Я живу сейчас в Европе и подбираю для себя родной город", - сказал Александр Глебович.
Он объяснил, что у человека может быть один родной город, потом с него "снимается статус родного", т. к. он становится "оскверненным": "С Питера, например, я этот титул ободрал... Сейчас присматриваю себе родной город. Мы все время ездим, перемещаемся".
Александр Невзоров отмечает, что присмотреть подходящий город не так-то просто. Он признался, что живет сейчас не в Милане, а приехал исключительно ради интервью. Публицист опроверг слухи о том, что у него в Милане якобы есть вилла. На данным момент он с семьей живет в съемной квартире, а свое миланское жилье они сдают.
В Россию Александр Невзоров вернуться не планирует, даже в том случае, если там будут править его друзья или единомышленники: "Эта страна для меня потеряна. Я никогда в нее не вернусь". Он вспоминает, что, когда его объявили в РФ в розыск, его давние друзья и единомышленники моментально исчезли. Единственный, кто остался из всех - это Ника Белоцерковская.
Видео: Интервью с Александром Невзоровым
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