Видео ⟩ Невзоров о России: "Эта страна для меня потеряна. Я никогда в нее не вернусь"

Разговор между Ириной Шихман и Александром Невзоровым проходил в Милане. "Я живу сейчас в Европе и подбираю для себя родной город", - сказал Александр Глебович.

Он объяснил, что у человека может быть один родной город, потом с него "снимается статус родного", т. к. он становится "оскверненным": "С Питера, например, я этот титул ободрал... Сейчас присматриваю себе родной город. Мы все время ездим, перемещаемся".

Александр Невзоров отмечает, что присмотреть подходящий город не так-то просто. Он признался, что живет сейчас не в Милане, а приехал исключительно ради интервью. Публицист опроверг слухи о том, что у него в Милане якобы есть вилла. На данным момент он с семьей живет в съемной квартире, а свое миланское жилье они сдают.

В Россию Александр Невзоров вернуться не планирует, даже в том случае, если там будут править его друзья или единомышленники: "Эта страна для меня потеряна. Я никогда в нее не вернусь". Он вспоминает, что, когда его объявили в РФ в розыск, его давние друзья и единомышленники моментально исчезли. Единственный, кто остался из всех - это Ника Белоцерковская.

Видео: Интервью с Александром Невзоровым