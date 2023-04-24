МИД Китая уклонился от вопроса о признании суверенитета Украины

При этом она отметила, что позиция Китая по вопросу о признании суверенитета бывших советских республик не изменилась. "Китай уважает статус бывших советских республик и суверенных государств после распада Советского Союза", - сказала дипломат. Мао Нин также напомнила о том, что Китай в числе первых установил дипломатические отношения с этими странами. Позиция КНР "четкая и неизменная", подчеркнула она.

Резонансное заявление посла КНР

Комментируя резонансные высказывания посла КНР во Франции Лю Шае, Мао Нин выразила мнение, что в разразившемся скандале виноват не посол, а "некоторые СМИ", которые, по ее словам, исказили позицию Китая по поводу Украины и тем самым спровоцировали эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.

Ранее Ли Шае в интервью французскому телевидению на вопрос о принадлежности Крыма ответил, что все зависит от того, как смотреть на проблему. На слова модератора о том, что Крым, согласно нормам международного права, принадлежит Украине, дипломат ответил: "В международном праве даже у этих стран бывшего СССР нет фактического статуса, поскольку нет никаких международных договоров, закрепляющих их статус как суверенных государств".