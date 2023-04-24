Латвия вызвала посла Китая после слов о суверенитете бывших стран СССР

Во время встречи представитель Министерства иностранных дел, отметила, что заявления посла Китая во Франции, ставящие под сомнение "фактический статус некоторых стран в международном праве", категорически неприемлемы для Латвии.

Представитель МИД отметила, что международное сообщество четко признало суверенитет и территориальную неделимость стран, получивших независимость после распада Советского Союза.

Агрессия Российской Федерации, нарушающая суверенитет и территориальную целостность Украины, является грубым нарушением международного права.

Также в МИД Латвии обратили внимание на то, что страны Балтии были незаконно оккупированы, но де-юре продолжали оставаться суверенными государствами, т. е. никогда не были советскими государствами, несмотря на их фактическое вхождение в состав Советского Союза.

Представитель МИД Латвии указала, что такие заявления посла Китая во Франции явно противоречат общей китайской позиции поддержки суверенитета, независимости и территориальной неделимости стран, лежащей в основе Устава ООН. Подобные заявления также не способствуют дальнейшему диалогу между ЕС и Китаем.