SPKC призывает проверить прививочные паспорта и пройти вакцинацию

В 2020 году из 100 детей ревакцинацию против дифтерии и столбняка, назначенную подросткам, не прошли 24 ребенка, в 2021 году - 32 ребенка, в 2022 году - 18. Это очень большое количество непривитых детей в этой возрастной группе.

Если в 2020 году из 100 взрослых в возрасте 25 лет и старше ревакцинацию против дифтерии и столбняка не прошли 44 человека, то в 2021 году - уже 47 человек, а в 2022 году - 48 человек, что является худшим показателем за последние девять лет.

SPKC подчеркивает, что вакцинация является основой профилактики ряда инфекционных заболеваний, так как обеспечивает наиболее эффективную защиту. Вакцинация предохраняет детей, особенно грудного возраста, и взрослых от заражения тяжелыми для здоровья и опасными для жизни инфекционными заболеваниями, такими как полиомиелит, коклюш, столбняк , дифтерия, корь, грипп, Covid-19 и другие.

SPKC напоминает родителям о необходимости регулярно проверять паспорта прививок. Если одна из прививок просрочена, ее также можно сделать позже.

SPKC также отмечает, что для определенных групп населения в Латвии доступна дополнительная оплачиваемая государством вакцинация против некоторых инфекционных заболеваний. Например, беременные женщины могут пройти оплачиваемую государством вакцинацию против коклюша, а дети в возрасте от 1 года до 18 лет - оплачиваемую государством вакцинацию против клещевого энцефалита, если декларированное место жительства ребенка находится в эндемичной по клещевому энцефалиту зоне.