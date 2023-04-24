SPKC призывает проверить прививочные паспорта и пройти вакцинацию

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предлагает жителям проверить свои прививочные паспорта и своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию против различных инфекционных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что одним из последствий пандемии Covid-19 является недостаточная вакцинация детей и взрослых против других серьезных инфекционных заболеваний, поэтому девиз Недели иммунизации в этом году - "Достичь большего", чтобы содействовать иммунизации непривитых и увеличить охват вакцинацией для защиты людей всех возрастов от болезней, инвалидности и даже смерти.
Неделя иммунизации посвящена повышению осведомленности о критической и своевременной необходимости вакцинации детей и взрослых, пропустивших гарантированные государством прививки.
В этом году после трехлетнего перерыва в Латвии зарегистрирован случай дифтерии. В период с 2009 по 2019 год в Латвии зарегистрировано 119 случаев дифтерии, девять из них, или 7,6%, закончились летально.
Также в этом году после перерыва в три года зарегистрирован случай кори. В 2019 году в Латвии было зарегистрировано три случая кори, а в 2018 году - 24 случая.
В 2020 году из 100 детей ревакцинацию против дифтерии и столбняка, назначенную подросткам, не прошли 24 ребенка, в 2021 году - 32 ребенка, в 2022 году - 18. Это очень большое количество непривитых детей в этой возрастной группе.
Если в 2020 году из 100 взрослых в возрасте 25 лет и старше ревакцинацию против дифтерии и столбняка не прошли 44 человека, то в 2021 году - уже 47 человек, а в 2022 году - 48 человек, что является худшим показателем за последние девять лет.
SPKC подчеркивает, что вакцинация является основой профилактики ряда инфекционных заболеваний, так как обеспечивает наиболее эффективную защиту. Вакцинация предохраняет детей, особенно грудного возраста, и взрослых от заражения тяжелыми для здоровья и опасными для жизни инфекционными заболеваниями, такими как полиомиелит, коклюш, столбняк , дифтерия, корь, грипп, Covid-19 и другие.
SPKC напоминает родителям о необходимости регулярно проверять паспорта прививок. Если одна из прививок просрочена, ее также можно сделать позже.
SPKC также отмечает, что для определенных групп населения в Латвии доступна дополнительная оплачиваемая государством вакцинация против некоторых инфекционных заболеваний. Например, беременные женщины могут пройти оплачиваемую государством вакцинацию против коклюша, а дети в возрасте от 1 года до 18 лет - оплачиваемую государством вакцинацию против клещевого энцефалита, если декларированное место жительства ребенка находится в эндемичной по клещевому энцефалиту зоне.
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