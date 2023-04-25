Рост оборонных расходов отмечается по всему миру, и дело не только в войне России против Украины

В прошлом году китайцы потратили на оборону "всего" $292 млрд, заметно отставая от Америки. Несмотря на это, политики и военные в США опасаются, что Пекин быстро наверстывает упущенное и сокращает отставание в военной сфере. Учитывая амбиции КНР в Тихоокеанском регионе, это не может не тревожить Вашингтон.

Россия свои истинные расходы на военные нужды скрывает, однако по оценкам SIPRI она занимает по этому показателю третье место в мире. По данным экспертов, бюджет российского оборонного ведомства в 2022 году вырос на 9,2% и достиг примерно $86,4 млрд, что составляет 4,1% от ВВП страны .

За Россией следует Индия, выделившая в прошлом году на оборону $81,4 миллиарда. Война в Европе индийцев практически не касается, у них есть куда более насущные проблемы в виде соседей - Китая и Пакистана, в отношениях с которыми сохраняется напряженность. Об этом можно судить хотя бы по тому, что почти четверть (23%) военного бюджета Индии была пущена на модернизацию военной инфраструктуры и вооружений войск, охраняющих спорную границу с Китаем.