Из-за забастовки в Риге во вторник не будут работать 34 учебных заведения

Во вторник в Риге из-за забастовки закрыты 34 учебных заведения, сообщила в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель департамента общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа.
Большинство закрытых учреждений - дошкольные. Некоторые учебные заведения продолжают работу частично.
Как отметила Петеркопа, надежды возлагаются на то, что на переговорах между педагогами и правительством будут достигнуты конструктивные решения. В то же время она отметила, что необходимо думать о детях и качестве образования.
Как сообщалось, сегодня продолжается трехдневная забастовка, организованная Латвийским профсоюзом образования и науки (LIZDA). По данным профсоюза, в забастовке планируют принять участие около 20 000 работников образования, но не все будут бастовать три дня.
В понедельник в Риге состоялось многотысячное шествие протеста учителей, а сегодня LIZDA продолжит переговоры с Министерством образования и науки о выполнении забастовочных требований.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!