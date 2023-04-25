В Лиепае погибли преждевременно родившиеся дети. Начат уголовный процесс

Одна мама в Лиепае потеряла двух детей во время преждевременных родов. В связи со случившимся Государственная полиция начала уголовный процесс, сообщает портал liepajniekiem.lv.
Государственная полиция 21 апреля около 14:00 получила от Службы неотложной медицинской помощи информацию о том, что в одном из домов в Лиепае начались преждевременные роды.
В результате погибли два преждевременно родившихся малыша.
Государственная полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства случившегося, отметила представитель Госполиции Мадара Шершнева.
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