Бывший глава VUGD Аболиньш не будет возглавлять Центр кризисного управления

28 февраля Кабинет министров сообщил СМИ, что Аболиньш, который также возглавлял команду, создававшую KVC, был выбран на должность руководителя в результате открытого конкурса. Аболиньш сообщил агентству LETA, что покинул пост руководителя группы по созданию KVC по личным причинам, так как центр еще не начал функционировать, пока Сейм не принял соответствующие законопроекты.

Он также подтвердил, что у него не было никаких разногласий с премьер-министром Эвикой Силиней.

На должность главы KVC претендовали 11 кандидатов.

KVC технически начал свою работу 1 января. Центр начнет работать в 2025 году поэтапно, так как еще предстоит полностью укомплектовать команду, решить вопросы материально-технического обеспечения и другие.

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