"Это же не война": Данилко о том, почему не стоит бояться проигрыша на "Евровидении"

По словам певца, это просто конкурс и надо концентрироваться на том, чтобы хорошо выступить, а не на том, чтобы оказаться на первом месте.

Данилко считает, что даже проигрыш никак не повлияет на Украину. По его словам, не стоит думать о том, что первое или даже последнее место на конкурсе может как-то отразиться на мировой поддержке.

"Что мы проигрываем? Евровидение. Это просто какое-то место. Проиграть можно войну. Это же не война. Это все осталось с нашего советского времени", - рассказал певец в комментарии УНИАН.

Напомним, что в финале национального отбора победил дуэт TVORCHI из Тернополя, который будет представлять Украину на "Евровидении" в Ливерпуле, Великобритания. Музыкальный коллектив из Тернополя на Нацотборе получил 9 баллов от жюри и 10 баллов от украинцев. Это и обеспечило артистам первое место.

Сам Данилко признался, что песня не пришлась ему по вкусу.

"Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи. Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Надо хорошо показать, надо хорошо выступить, чтобы все было достойно. Все", - сказал Андрей Данилко.

Ранее RUS TVNET писал, что группа Sudden Lights получила возможность в мае представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.