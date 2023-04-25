Скандал. Бывшая звезда реалити-шоу раскрыла нелестную информацию

Когда семья Граудини начала участвовать в шоу Ģimene burkā ("Семья в банке"), они были полны решимости решить вопрос, который беспокоил их уже довольно давно. До женитьбы на Лиге Эдгар состоял в отношениях с другой женщиной, во время которых родился его первый сын. Эдгар не уверен, является ли он биологическим отцом ребенка. Через несколько месяцев после того, как Эдгар высказал свои мысли в телешоу, мать его сына связалась с Privātā Dzīve и сказала, что была шокирована услышанным.
В начале года Эдгар твердо решил найти своего сына и провести анализ ДНК, так как было несколько причин, которые заставили его поверить, что он не является биологическим отцом мальчика.
Мать сына потрясена услышанным и рассказала Privātā Dzīve свою версию истории.
"Эдгар ушел из семьи, когда Маркусу было пять лет. Мы с Эдгаром сошлись, когда мне было 19. В то время я училась, работала и жила в Риге. Однажды мне позвонила сестра и сказала, что другу ее парня негде остановиться, не могла бы я дать ему место на одну ночь. Эдгар пришел после какой-то вечеринки и остался у меня", - рассказала Вита историю их знакомства.
Вита говорит, что Эдгар часто исчезал на несколько месяцев и что у него были проблемы с алкоголем. А закончились отношения обманом.
"Однажды я пришла домой и обнаружила Эдгара лежащим голым в нашей кровати с моей сестрой-близняшкой", - вспоминает Вита.
Она также утверждает, что Эдгар не платил алименты и не проявлял интереса к их общему сыну.
Когда Эдгар прочитал эти слова в журнале, он ответил: "Раньше я не делал этих платежей, но уже много лет я делаю это регулярно".
Поскольку в последние годы Эдгар научился на своих ошибках и платил алименты, он не понимает, почему ему до сих пор отказывают в возможности общаться с сыном. Он также разрешил обнародовать письма, отправленные матерью Маркуса, Витой.
Эдгар не отказался от идеи выяснить, является ли Маркус его сыном или нет. "Мне важно это выяснить, потому что я хочу разобраться со своим наследством. Если он мой сын, то все в порядке, у меня нет претензий. Если нет, то это не совсем правильно".
Что еще Вита может рассказать об отношениях между ними, читайте в номере журнала Privatā Dzīve от 18 апреля.
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