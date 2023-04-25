Скандал. Бывшая звезда реалити-шоу раскрыла нелестную информацию

Когда семья Граудини начала участвовать в шоу Ģimene burkā ("Семья в банке"), они были полны решимости решить вопрос, который беспокоил их уже довольно давно. До женитьбы на Лиге Эдгар состоял в отношениях с другой женщиной, во время которых родился его первый сын. Эдгар не уверен, является ли он биологическим отцом ребенка. Через несколько месяцев после того, как Эдгар высказал свои мысли в телешоу, мать его сына связалась с Privātā Dzīve и сказала, что была шокирована услышанным.