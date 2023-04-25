Видео ⟩ Кадры, достойные фильма: нарушитель устроил хаос на улицах Нарвы

Полицейские Нарвы 16 апреля проводили ежедневный надзор за дорогами. Их внимание привлекла машина Lexus, и полицейские решили остановить водителя. Правда, на призыв к остановке водитель отреагировал совершенно противоположно - он решил нажать педаль газа в пол и сбежать.

Полицейские включили сирену и погнались за ним. Несмотря на отчаянные попытки человека убежать, полицейским удалось схватить его.

На видеокамерах видно, что во время побега мужчина вылез из машины и, кажется, толкал ее. Но, увидев полицейских, он бросился и убежал. В то же время его двигавшаяся машина въехала в стоящую впереди машину.

Выяснилось, что мужчина хорошо знаком полицейским, потому что уже несколько раз садился за руль без водительского удостоверения. Против мужчины начат уголовный процесс.