Рижская дума договорилась перенести памятник Пушкину

Решено определить возможные места, куда можно было бы переместить этот памятник, и сделать это следует без неоправданных задержек.

Конкретное время переноса памятника не названо.

Как сообщалось, блок четырех депутатов "Код для Риги" призывал Рижскую думу демонтировать памятник Пушкину до 4 мая.

Как заявила Озола, Пушкин является символом российского империализма.

Депутаты считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды.