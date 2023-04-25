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Рижская дума договорилась перенести памятник Пушкину

rus.tvnet.lv/LETA
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Памятник Александру Пушкину в Риге.
Памятник Александру Пушкину в Риге. Фото: Ieva Lūka/LETA

На встрече коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника русскому поэту Александру Пушкину, сообщил руководитель бюро заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы Каспар Адиянс.

Решено определить возможные места, куда можно было бы переместить этот памятник, и сделать это следует без неоправданных задержек.

Конкретное время переноса памятника не названо.

Как сообщалось, блок четырех депутатов "Код для Риги" призывал Рижскую думу демонтировать памятник Пушкину до 4 мая.

Как заявила Озола, Пушкин является символом российского империализма.

Депутаты считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды.

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