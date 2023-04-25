Убийство в Екабпилсе ⟩ Поиски Русиньша: полиция просит жителей присылать фото- и видеоматериалы

Государственная полиция продолжает поиски подозреваемого в убийстве женщины Леона Русиньша и призывает жителей присылать фото- и видеоматериалы, на которых мог быть зафиксирован подозреваемый, сообщает полиция.
Стражи порядка отмечают, что "продолжают активные и масштабные" мероприятия по поиску Русиньша, "используя соответствующую тактику и методику". В данный момент полиция работает по трем основным направлениям - что он покончил с собой, находится в Латвии или покинул пределы страны.
До сих пор полиция провела серьезную работу, в том числе запросив и изъяв записи с камер видеонаблюдения, общий объем которых составляет около террабайта, в данный момент осуществляется анализ изъятых видеоматериалов. За время розыскных мероприятий было опрошено порядка 30 человек, кроме того, было проверено несколько лиц, о которых жители сообщили как о возможно разыскиваемом мужчине.
Напомним, в лесу недалеко от реки Айвиексте была найдена брошенная машина, на которой разыскиваемый мужчина передвигался в день совершения убийства, соответственно, в этом районе были проведены розыскные мероприятия, в том числе были привлечены дополнительные ресурсы из Земессардзе и организации добровольцев Helper Latvia. В окрестностях обыскали как лесной массив, так и русло реки, используя как технические средства, так и человеческие ресурсы, в том числе кинологов.
Полицию особо интересует любая связанная с Русиньшем информация, зафиксированная на фото- и видеоматериалах, за апрель этого года - как до, так и после совершения преступления 16 апреля.
Визуальные материалы, а также любую другую значимую для поисков информацию полиция просит присылать следующим образом. Во-первых, фото- и видеоматериалы можно залить по ссылке manidati.iem.gov.lv/u/d/53210b592c2547f18790/. Во-вторых, любую информацию можно передать, позвонив по номеру телефона 110 или 67006736.
Полиция призывает жителей пересмотреть имеющиеся в их распоряжении ресурсы - зафиксированную на фотокамерах и видеорегистраторах информацию, а также пересмотреть записи с размещенных на зданиях видеокамер и поделиться любой информацией, если возникли подозрения, что она может быть связана с разыскиваемым человеком.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.
В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.
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