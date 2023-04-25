Убийство в Екабпилсе ⟩ Поиски Русиньша: полиция просит жителей присылать фото- и видеоматериалы

Стражи порядка отмечают, что "продолжают активные и масштабные" мероприятия по поиску Русиньша, "используя соответствующую тактику и методику". В данный момент полиция работает по трем основным направлениям - что он покончил с собой, находится в Латвии или покинул пределы страны.

До сих пор полиция провела серьезную работу, в том числе запросив и изъяв записи с камер видеонаблюдения, общий объем которых составляет около террабайта, в данный момент осуществляется анализ изъятых видеоматериалов. За время розыскных мероприятий было опрошено порядка 30 человек, кроме того, было проверено несколько лиц, о которых жители сообщили как о возможно разыскиваемом мужчине.