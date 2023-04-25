В Эстонии распространяется новая мошенническая схема. Преступники - из Латвии

Предлогом является, например, оказание услуги, когда жертву просят помочь перевести деньги. Утверждается, что у человека нет счета в Эстонии, и кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и передать знакомому. Таким образом, счет жертвы используется в возможном мошенничестве или отмывании денег, чтобы скрыть незаконное происхождение денег.

"Курьеры, которые приезжают за деньгами, - латвийцы, граждане соседней страны. На сегодняшний день мы задержали четырех латвийцев. Двоих из них мы задержали, и работаем над поимкой организаторов в Латвии", - сказал Вячеслав Миленин, руководителя отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры.

По словам представителя полиции, посредничество или помощь в посредничестве с неизвестными деньгами может привести к уголовному преступлению.

Согласно Пенитенциарному кодексу, участие в схемах отмывания денег может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.