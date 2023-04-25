"Гражданская апатия русскоязычного населения - миф или реальность?": результаты исследования

Из пяти охваченных исследованием территорий в свои возможности повлиять на решения в государственном масштабе верит только большинство латышскоязычных жителей Болдераи и Плявниеки. Русскоязычные жители этих же микрорайонов с этим не согласны.

Жители Резекне и Даугавпилса не верят, что смогут влиять на решения на государственном уровне, независимо от языка, на котором эти люди разговаривают. Ни латыши, ни русскоязычные не верят в свои силы и в Лиепае. Причиной этого называют неспособность определить конкретные методы воздействия, а также ощущение, что "никто в Риге слушать не будет".

Исследование также показывает, что жители охваченных территорий очень редко участвуют в негосударственных организациях. Им мешают нехватка времени, информации, неверие в то, что НГО или профсоюзы могу быть влиятельны.

Providus предлагает рекомендации - чтобы уменьшить неверие людей в то, что их голос может иметь значение, важно создавать и популяризировать истории о том, как людям удавалось влиять на тех, кто принимает решения. Самоуправления должны стараться регулярно выявлять проблемы и мнения людей, а также отчитываться о решении этих проблем.

С другой стороны, для уменьшения отчужденности жителей Даугавпилса, Резекне и, в меньшей степени, Лиепаи, то есть отсутствия веры в свою способность влиять на общелатвийские решения, важно, чтобы депутаты, избранные в регионах, чаще помогали проблемам жителей этих регионов быть в повестке дня Сейма и министерств.

Также высшие государственные чиновники из Риги должны чаще совершать визиты в дальние регионы, где целью визита является выявление и решение региональных проблем, а также выслушивание местных жителей, считает Providus.

В рекомендациях также отмечается, что партиям следует пересмотреть принцип формирования своих избирательных списков в Латгале, уделив особое внимание подбору и формированию будущих политических лидеров в этом регионе.