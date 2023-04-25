"Гражданская апатия русскоязычного населения - миф или реальность?": результаты исследования

Как латыши, так и русскоязычные жители Латвии слабо верят в возможность влиять на решения самоуправлений и государства, свидетельствует исследование центра общественной политики Providus "Гражданская апатия русскоязычного населения Латвии - миф или реальность?".
В ходе исследования были изучены мнения жителей Плявниеки и Болдераи в Риге, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. Исследование было сосредоточено в местах, где проживает большое количество русскоязычных, но в фокус-группах принимали участие как латыши, так и русскоязычные.
Исследование показывает, что жители Даугавпилса мало верят в свою способность влиять на решения самоуправления, вне зависимости от того, на каком языке они говорят в своей семье - для жителей этого самоуправления характерна "глубокая апатия и цинизм" по отношению к отзывчивости и государства, и самоуправления к пожеланиям жителей.
Слабо верят в свое влияние в самоуправлении и жители Плявниеки и Болдераи, которые в основном объясняют свое недоверие плохим личным опытом или тем, что попытки повлиять на решения отнимут у них слишком много времени.
Относительно чаще положительные примеры влияния на самоуправление упоминали жители Резекне, подчеркивая при этом, что эти примеры касаются бытовых, коммунальных вопросов, но они хотели бы иметь влияние и в более широких вопросах. С другой стороны, в Лиепае и латыши, и русскоязычные жители в целом считают, что лиепайское самоуправление к ним прислушивается.
Из пяти охваченных исследованием территорий в свои возможности повлиять на решения в государственном масштабе верит только большинство латышскоязычных жителей Болдераи и Плявниеки. Русскоязычные жители этих же микрорайонов с этим не согласны.
Жители Резекне и Даугавпилса не верят, что смогут влиять на решения на государственном уровне, независимо от языка, на котором эти люди разговаривают. Ни латыши, ни русскоязычные не верят в свои силы и в Лиепае. Причиной этого называют неспособность определить конкретные методы воздействия, а также ощущение, что "никто в Риге слушать не будет".
Исследование также показывает, что жители охваченных территорий очень редко участвуют в негосударственных организациях. Им мешают нехватка времени, информации, неверие в то, что НГО или профсоюзы могу быть влиятельны.
Providus предлагает рекомендации - чтобы уменьшить неверие людей в то, что их голос может иметь значение, важно создавать и популяризировать истории о том, как людям удавалось влиять на тех, кто принимает решения. Самоуправления должны стараться регулярно выявлять проблемы и мнения людей, а также отчитываться о решении этих проблем.
С другой стороны, для уменьшения отчужденности жителей Даугавпилса, Резекне и, в меньшей степени, Лиепаи, то есть отсутствия веры в свою способность влиять на общелатвийские решения, важно, чтобы депутаты, избранные в регионах, чаще помогали проблемам жителей этих регионов быть в повестке дня Сейма и министерств.
Также высшие государственные чиновники из Риги должны чаще совершать визиты в дальние регионы, где целью визита является выявление и решение региональных проблем, а также выслушивание местных жителей, считает Providus.
В рекомендациях также отмечается, что партиям следует пересмотреть принцип формирования своих избирательных списков в Латгале, уделив особое внимание подбору и формированию будущих политических лидеров в этом регионе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!